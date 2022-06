Ronaldo, colpo di teatro e addio al club: rivelazione della dirigenza

Cristiano Ronaldo via dal Manchester United in estate? Arriva la comunicazione ufficiale del club: l’annuncio è una vera e propria sorpresa.

Il futuro di Cristiano Ronaldo è più in bilico che mai. L’ex campione della Juventus ha vissuto una stagione decisamente sotto le aspettative con il Manchester United e potrebbe cambiare squadra a sorpresa. I rumors attorno al suo cartellino sono numerosi ed altrettante sono le società accostate al campione portoghese.

CR7 ha numerosi estimatori in giro per l’Europa ed anche negli altri continenti. D’altronde, nonostante la carta d’identità, il suo nome resta sempre sulla cresta dell’onda. La fama lo precede e per questo per lui potrebbero aprirsi porte inaspettate e soluzioni a sorpresa.

Calciomercato, Ronaldo al Bayern Monaco? Arriva la smentita

Solo qualche giorno fa, infatti, Cristiano Ronaldo è stato accostato al Bayern Monaco. Il club tedesco sembrava aver fatto un pensierino per il cartellino del portoghese che, qualora restasse al Manchester United, resterebbe fuori dalla prossima edizione di Champions League vista la mancata qualificazione al torneo del club inglese.

Oggi, però, a proposito di Bayern, è arrivata la smentita ufficiale della società affidata alle parole di Hasan Salihamidzic. Il direttore sportivo dei tedeschi ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate dal portale ‘Tuttomercatoweb.com’ a proposito di CR7. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Cristiano Ronaldo è un top player con una carriera incredibile alle spalle – ha esordito -. Però le notizie che lo accostano potenzialmente al Bayern Monaco non sono affatto vere”.

L’attaccante lusitano ha un contratto con lo United in scadenza al 30 giugno 2023. Con ogni probabilità la sua esperienza con la società che l’ha lanciato nell’Olimpo del calcio arriverà a quella data. Solo allora CR7 potrà decidere in piena autonomia cosa fare del suo futuro.