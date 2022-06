“Nuova offerta”: calciomercato Inter, Marotta può esultare

Lo scenario di mercato sta per diventare realtà in casa Inter, Marotta può esultare dopo la nuova offerta

Si sta definendo in casa Inter l’arrivo di Romelu Lukaku in prestito, dopo la cessione dell’anno scorso a 115 milioni di euro. Un’operazione magistralmente condotta dalla dirigenza nerazzurra, anche se a risultare decisiva è stata la volontà dell’attaccante belga. La situazione legata a Paulo Dybala, invece, è ancora in fase di stallo per il mancato accordo tra le parti e Marotta, dunque, pensa alla difesa.

Il maggior indiziato a lasciare l’Inter in questo momento è Milan Skriniar, destinazione Parigi. La prima offerta del PSG, tuttavia, è stata rifiutata dal club nerazzurro. Come sostituto c’è già l’accordo con Gleison Bremer, che vuole giocare la Champions League e lasciare il Torino dopo una grande stagione.

Inter, nuova offerta del PSG per Skriniar

Fabrizio Romano, esperto di mercato di Sky Sport, ha rilasciato degli aggiornamenti su Twitter: “Nuova offerta del PSG prevista per la prossima settimana. La prima è stata rifiutata, ora i parigini dovrebbero offrire 60 milioni di euro. Nel frattempo, l’Inter ha raggiunto un accordo con Bremer dallo scorso gennaio”. Sembra ormai chiaro lo scenario in cui si andrà incontro nei prossimi giorni, con Marotta che tira un sospiro di sollievo vista la necessità di fare cassa.

Skriniar ceduto, direzione Parigi insieme ad altri giocatori che hanno militato in Serie A, e Bremer che prenderà il suo posto all’Inter. Giocherà molto probabilmente da centrale di destra, anche se è ancora da valutare il futuro di de Vrij, che non ha disputato una buonissima stagione.