Calciomercato Monza, Galliani sbaraglia la concorrenza e offre 10 milioni

Il Monza è pronto a mettere a segno un colpo in difesa. Galliani ha trovato tutti gli accordi e si appresta a sborsare 10 milioni per lui.

Tifosi e addetti ai lavori guardano con molta attenzione e curiosità il Monza. La squadra lombarda è alla sua prima volta in massima serie. La vittoria nel play-off di Serie B contro il Pisa ha infatti regalato ai biancorossi la prima storica partecipazione alla Serie A.

Curiosità anche perché a guidare il Monza c’è la coppia che tanti successi ha portato tra gli anni ’80 e il primo decennio dei 2000 in casa Milan. Berlusconi e Galliani si presentano ai nastri di partenza con grandi ambizioni. Ma per tradurre le ambizioni in concretezza bisognerà lavorare molto sul mercato.

Praticamente già preso Andrea Ranocchia, Galliani si sta ora dirottando, sempre per il reparto arretrato, si di un profilo più giovane. L’ex Inter avrà il compito di fornire esperienza, ma l’intenzione della dirigenza è quella di affiancargli un prospetto più ‘verde’. Il nome caldo è quello del 24enne Nicolò Casale dell’Hellas Verona.

Monza, Galliani pronto a sborsare 10 milioni per Casale

Il difensore dell’Hellas Verona è da diverso tempo nel mirino della Lazio. Ma le indecisioni di Tare e Lotito, hanno permesso al Monza di inserirsi con prepotenza. Come riporta Tuttomercatoweb, Galliani avrebbe fiutato l’occasione e si sarebbe presentato alla porta dell’Hellas con un’offerta di 10 milioni più bonus.

La cifra, in linea con il valore di mercato del calciatore, sta inducendo il Verona ad una riflessione. Al momento non è stata ancora recapitata una risposta, ma la trattativa potrebbe decollare da un momento all’altro. Casale questa stagione, dopo 36 presenze con la maglia gialloblù, ha visto il suo valore di mercato salire vertiginosamente. La scadenza lontanissima del contratto (2026, ndr) consente comunque al Verona di trattare da una posizione di assoluta forza, sia col Monza sia eventualmente, qualora dovesse esserci un rilancio, con la Lazio.