Calciomercato Monza, Galliani scatenato: già in arrivo l’ex Milan?

Il Monza programma il mercato per il primo anno in Serie A: Galliani è scatenato, nel mirino c’è già l’ex Milan. Colpo in dirittura d’arrivo?

La promozione è stato un risultato storico. Adesso il Monza però è chiamato a fare sul serio sul mercato. L’AD Galliani e tutta la dirigenza brianzola sta scrutando con attenzione le occasioni in giro per l’Italia e per l’Europa, nella speranza di trovare il nome giusto al momento giusto.

Farlo tuttavia non è semplice, anche perché il budget è comunque ristretto, nonostante le disponibilità economiche sopra la media per una neopromossa come il Monza. E anche se i nomi che ruotano attorno alla formazione di Stroppa sono nomi di assoluto livello.

Pessina, Sensi, Cragno e chi più ne ha, più ne metta. Nonostante lo status di nuova arrivata, il Monza vuole fare sul serio al suo primo anno in Serie A e ha messo nel mirino anche l’ex bomber del Milan.

Monza, colpo in arrivo per l’attacco? Nel mirino l’ex Milan

Come riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il Monza avrebbe messo i propri occhi sul profilo di Patrick Cutrone. L’attaccante ha appena terminato il proprio periodo di prestito all’Empoli ed è alla ricerca di una nuova esperienza da cui ripartire. In Serie A non sembra avere molti estimatori, ma Galliani lo segue con attenzione.

La stessa attenzione che, invece, gli sta dedicando il Genoa in Serie B. L’idea dell’ex Wolverhampton, però, è quella di restare nel massimo campionato italiano e di non accettare un’ipotesi che veda la ‘retrocessione’ in cadetteria. Un fattore che dà man forte alla strategia di Galliani, che risulta aver inserito il profilo di Cutrone nella sua personale wish-list.