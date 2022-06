Inter, intesa col giocatore ma non basta: la mossa di Marotta per chiudere

L’Inter ha da tempo trovato l’accordo con un calciatore, ma Marotta deve compiere almeno un’altra mossa per chiudere.

In questo primo mese di calciomercato tra le squadre più attive, sia in entrata che in uscita, bisogna sicuramente inserire l’Inter. I nerazzurri, infatti, se da un lato hanno detto addio ad Ivan Perisic (volato a Londra per giocare con il Tottenham di Antonio Conte), dall’altro hanno preso Mkhitaryan ed hanno chiuso con il Chelsea per il ritorno in prestito di Romelu Lukaku.

L’Inter in attacco sta cercando di compiere un altro grande colpo, ovvero ingaggiare Paulo Dybala. Ma in questo caso l’intesa con il giocatore ancora deve essere raggiunta, anche se i nerazzurri restano comunque in pole position per prendere l’argentino. Se dovesse arrivare anche la ‘Joya’, un attaccante in rosa della ‘Beneamata’ sicuramente andrà via ed il nome più probabile è quello di Edin Dzeko.

Chi altro potrebbe cambiare squadra è anche Milan Skriniar. Il difensore slovacco, infatti, è seguito in maniera molto concreta dal PSG. Tantoché i parigini hanno offerto all’Inter circa 50 milioni di euro per acquisire le prestazioni dell’ex Sampdoria. La ‘Beneamata’ ha rifiutato questa proposta del club di Al-Khelaifi che, però, sicuramente farà un nuovo tentativo per prendere il calciatore. I nerazzurri, intanto, si stanno cautelando sul mercato e proprio sul presunto sostituto di Skriniar ci sono delle importanti novità .

Inter, la mossa di Marotta per Bremer: cercare di ottenere un sconto da Cairo

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, l’Inter nei prossimi giorni si incontrerà con il Torino per parlare di Bremer. I nerazzurri hanno già da tempo un’intesa con il difensore brasiliano, ma bisogna registare ancora una distanza molto importante con ler richieste del presidente Urbano Cairo.

Beppe Marotta e Piero Ausilio, di fatto, sperano di abbassare le pretese del patron granata da 40 a 25-30 milioni di euro, magari strappando a Cairo anche il prestito con obbligo di riscatto e la possibilità di inserire anche qualche contropartita. Nei prossimi giorni sicuramente sapremo qualcosa di più sul destino del brasiliano, seguito anche dal Milan.