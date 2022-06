“Ci siamo arresi”: Juve, l’annuncio del club gela i bianconeri

Si complica la cessioni di uno dei giocatore della Juve. La pretendente si è tirata fuori, è arrivato l’annuncio del presidente.

La Juventus sta studiando da settimane tutte le soluzioni possibile per risolvere alcune situazioni interne. Cessioni che dovranno essere fatte, per giocatori che ad oggi non rientrano nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. La verità è che all’interno della compagine bianconera ci sono diversi elementi che anche durante lo scorso anno hanno avuto poco spazio, trovando difficoltà evidenti nell’inserirsi nello scacchiere di Allegri.

Per Aaron Ramsey, ad esempio, è stata necessaria la cessione in prestito per permettergli di giocare e non restare a Torino per scaldare la panchina. L’esperienza con i Rangers è stata di passaggio, ed ora si cerca un’altra soluzione per il giocatore gallese.

Juve, per Ramsey una pretendente in meno: Pirlo si defila

Ci sono alcune soluzioni sul tavolo delle trattative, che potrebbero portare Ramsey lontano da Torino. La verità, però, è che al momento niente è stato deciso. Molto dipenderà anche dal giocatore e la sua volontà di agire anche sul proprio ingaggio. Ecco perchè in queste ore si è defilata una delle pretendenti per il centrocampista.

I turchi del Fatih Karagumruk, infatti, si sono tirati indietro dalla corsa a Ramsey. La squadra (allenata da Andrea Pirlo) non è riuscita a trovare una quadra con il giocatore. Il tutto è stato annunciato dallo stesso presidente del club, Suleyman Hurman, che con le parole riportate dal ‘The Sun’ ha chiarito tutto: “Abbiamo parlato con Ramsey, cercavamo un accordo, ma poi ci siamo arresi”.