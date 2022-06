Inter, succede tutto nella serata: gioia incontenibile per Inzaghi

L’Inter al lavoro per la prossima stagione e Simone Inzaghi può già esultare. L’annuncio dell’AD Marotta è una vera e propria manna.

Lo Scudetto perso contro il Milan brucia, ma l’Inter ha già la manopola del gas pronta ad essere azionata. Il mercato nerazzurro è pronto a decollare, nel segno dei grandi nomi e dei grandi sogni che alimentano l’estate del tifo meneghino.

Certo, qualche sacrificio andrà fatto e probabilmente bisognerà salutare una colonna come Skriniar, ma le buone notizie sono dietro l’angolo. Non solo per i supporters del biscione, ma anche e soprattutto per il tecnico Simone Inzaghi.

Mentre Marotta corteggia Dybala, il plenipotenziario di casa Inter è pronto a portare a termine il primo grande regalo di mercato al suo allenatore. E l’annuncio di questa sera riguarda proprio il ritorno di Romelu Lukaku.

Inter, si rivede Lukaku: l’annuncio di Marotta fa esplodere i tifosi

“In primis, voglio ringraziare i direttori Ausilio e Baccin. In questi giorni abbiamo svolto tantissimo lavoro con entrambi, adesso è tempo di completare l’operazione e chiudere gli accordi”: così, l’AD Marotta ha parlato a margine di un evento in memoria del giornalista Candido Cannavò, come riportato dal collega Fabrizio Romano.

Attraverso il proprio account Twitter, l’esperto di mercato non solo ha evidenziato i passaggi principali dell’annuncio di Beppe Marotta, ma ha anche ribadito una delle notizie più importanti per i tifosi dell’Inter. Entro la fine di questa settimana, Lukaku sbarcherà a Milano per svolgere le visite mediche con i nerazzurri.

Un ritorno importantissimo per l’undici di Simone Inzaghi, che ritroverà uno dei grandi protagonisti dello Scudetto vinto nel 2021 con Antonio Conte. E chissà, magari il primo e importante tassello di una Inter che è pronta a fare sul serio anche per l’arrivo di Paulo Dybala.