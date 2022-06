Calciomercato Juventus, non solo Pogba e Di Maria: colpo in chiusura

La Juventus può chiudere ben tre trattative in pochi giorni. In arrivo ci sono Paul Pogba, Angel Di Maria ma anche un difensore italiano.

L’ultimo weekend ha portato bene ai bianconeri. La società di Andrea Agnelli ha accelerato per la chiusura della trattativa che riguarda il ritorno in bianconero di Paul Pogba e l’arrivo dell’argentino Angel Di Maria, dopo settimane di dubbi e stallo. Un rinforzo per reparto si direbbe, poiché i bianconeri sono pronti a ultimare anche un altro accordo e riguarda un difensore, Andrea Cambiaso del Genoa.

In questo caso la trattativa ha tutt’altra matrice, poiché riguarda un giovane promettente italiano, la cui esperienza fino ad oggi è stata in squadre più piccole fino ad arrivare all’Empoli e al Genoa, sua città natale quest’ultima.

Con l’addio su tutti di Giorgio Chiellini e la retrocessione dei rossoblu in Serie B, non è stato difficile giungere a un accordo.

Cambiaso dal Genoa alla Juventus: affare in definizione

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso i propri canali ufficiali, in giornata la Juventus ha definito con il Genoa i termini del trasferimento. L’affare dovrebbe chiudersi con 3,5 milioni di euro nelle casse dei rossoblu e l’inserimento nell’accordo del cartellino di Radu Dragusin, che ha trascorso l’ultima annata in prestito alla Salernitana. I due club hanno parlato inoltre anche sul giovane Michele Biaggio, trequartista classe 2002.

Cambiaso dal canto proprio firmerà un quadriennale con possibile opzione per un altro anno. Per l’ufficialità si sarebbe ormai al conto alla rovescia e proprio il difensore ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’ sul possibile salto in una big, in riferimento alla Juventus. Così si è espresso: “Il fatto che il mio nome compaia vicino a quelli di grandi club, è soltanto un privilegio e un onore. Fa piacere, ma vivo la cosa in modo sereno”.