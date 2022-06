Calciomercato Milan, finalmente arriva il colpo: “Domani le visite mediche”

Il Milan ha messo a segno un colpo che senza dubbio farà esultare tutto l’ambiente rossonero: domani in programma le visite mediche del caso.

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a ripartire. Dopo la vittoria dello scudetto nell’ultimo campionato di Serie A, il club rossonero è al lavoro per mantenere la squadra competitiva e provare a bissare il successo dell’anno calcistico oramai passato. Per farlo serviranno calciatori di esperienza e giovani di qualità: solo col giusto mix sarà possibile l’assalto al vertice della classifica di campionato.

Servirà l’aiuto di tutti per continuare a far bene. La cosa migliore, infatti, sarebbe puntellare la rosa senza perdere i calciatori già presenti in rosa. Però qualcuno sembra destinato ad andare via e per questo motivo per Paolo Maldini e Frederic Massara è giunta l’ora di fiondarsi sul mercato estivo in entrata.

Calciomercato Milan, domani le visite mediche di Origi

Da tempo il Milan ci aveva messo gli occhi e le mani su Divock Origi, attaccante pronto a lasciare il Liverpool a parametro zero. Il calciatore ha ripreso a postare sui social foto e video dedicati alla palestra e sembra carico e pronto per il trasferimento in rossonero. Come riferisce l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Origi è pronto a firmare col Milan.

Prima di mettere nero su bianco, però, dovrà sottoporsi alle visite mediche di routine, in programma nella giornata di domani. Solo dopo gli esami clinici del caso, il calciatore apporrà la firma sul contratto quadriennale. L’annuncio ufficiale da parte della società lombarda sembra atteso per la giornata di mercoledì. Un’ottima notizia per i tifosi rossoneri tutti che, finalmente, mettono a segno il colpo in attacco. La dirigenza, ora, è pronta a focalizzarsi su altri obiettivi per rinforzare la squadra e puntare ancora una volta allo scudetto.