“Poche possibilità…”: Milan, Maldini non si trattiene e svela

Il Milan di Pioli e Paolo Maldini è stato protagonista di una grande stagione. Anche in questi giorni si discute di questo trionfo.

L’ultimo campionato di Serie A ha visto una lotta fino all’ultima giornata per decidere la vincitrice del campionato. Il Milan di Stefano Pioli e guidato in dirigenza da Paolo Maldini è riuscito a scucire il titolo dai cugini dell’Inter ed ottenere un grande successo. Con questo titolo il Milan ha raggiunto a quota 19 l’Inter per gli scudetti conquistati.

Sono stati vari i momenti che hanno portato al successo il club rossonero. La vittoria nel derby in rimonta con la doppietta di Giroud ha regalato punti e grande consapevolezza al Milan mentre ha gettato i nerazzurri nel baratro. Secondo tanti è stato proprio quello il match che ha deciso le sorti del campionato di Serie A.

DAZN ha lanciato in queste ore la docu-serie ‘Fino all’ultimo secondo’ raccontando la lotta scudetto tra le due squadre di Milano. Il giocatore Sandro Tonali ha identificato il portoghese Leao come uno degli uomini decisivi per lo scudetto: “Come giocatore ha una marcia in più ha aiutato tutti noi. Ha dimostrato di essere un grande giocatore e lo dovrà dimostrare ancora”.

Milan, le parole di Maldini sulla lotta scudetto

Uno degli artefici del titolo rossonero è sicuramente Paolo Maldini. Il dirigente ha rimpiazzato alla grande Donnarumma e Calhanoglu ed ha scovato grandi talenti in maniera low cost. Nel corso del documentario Maldini ha parlato dell’ultimo match contro il Sassuolo, una sfida che valeva lo scudetto e che il Milan ha vinto senza alcun patema:

“Con quella cornice di pubblico erano davvero poche le possibilità che noi non prendessimo quello scudetto”. Il Milan ha chiuso la pratica scudetto nel primo tempo di Reggio Emilia ed è riuscito cosi a riportare il tricolore nella Milano rossonera.