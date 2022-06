“Anche Donnarumma…”: occhio, la sentenza è una vera beffa per l’ex Milan

Il calciomercato quest’anno vede i portieri in qualità di grandi protagonisti e spunta una considerazione su Gigio Donnarumma e Alex Meret.

A dispetto delle ultime stagioni, in occasione delle quali David Ospina ha conquistato il posto indiscutibile di titolare del Napoli, Alex Meret può finalmente salire in cattedra. Il contratto del colombiano con il club azzurro è in scadenza a fine giugno e al momento non è stato trovato l’accordo per il rinnovo. Ciò significa che Meret, considerata la fiducia che il Napoli intende confermargli, diventerà il numero uno della difesa azzurra.

Il suo secondo dovrebbe essere Salvatore Sirigu, col quale il club di Aurelio De Laurentiis è alla ricerca dell’accordo contrattuale. Stesso discorso è in piedi per Alex Meret, vicino a siglare il rinnovo.

Il nuovo vincolo avrebbe una lunghissima scadenza, ovvero il giugno del 2027, e in questo modo la società dimostra la grande stima per il portiere, che difatti diventerebbe per anni di permanenza una bandiera del Napoli.

Meret titolare del Napoli, Di Fusco lo difende: “Anche Donnarumma ha sbagliato”

Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, durante la trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, che ha commentato la decisione della società azzurra: “Con l’addio di Ospina si vedrà se Meret diventerà il portiere che tutti ci aspettavamo. Se non gioca resta sempre un’eterna promessa e, dopo alcuni anni di cattiva gestione da parte dei precedenti allenatori, potrà dimostrare il suo valore”.

Gli errori da parte di Meret non sono mancati quando chiamato in causa e ciò genera dubbi sulla sua tenuta come titolare, ma Di Fusco lo difende: “Con i piedi hanno sbagliato anche i migliori, pure quest’anno. Da Buffon a Donnarumma… Bisogna essere fiduciosi, perché Meret ha tutte le qualità per emergere. L’allenatore aveva chiesto la riconferma di Ospina e l’aveva messo fuori dopo l’errore di Empoli. Ora bisognerà rivalutare un po’ tutto”.