Napoli, rivoluzione in porta: spunta l’erede di Ospina e Meret

Il Napoli valuta il futuro dei due portieri attualmente in rosa, Ospina e Meret, e avrebbe già individuato il loro possibile sostituto.

Ormai da diversi anni il calcio è costantemente in movimento, e mentre insegue i propri obiettivi stagionali un club deve necessariamente guardare al futuro e lavorare in quel senso. Un atteggiamento fondamentale per chi vuole restare competitivo, soprattutto ad alti livelli.

Sfumato lo Scudetto con la rocambolesca sconfitta patita contro l’Empoli, il Napoli deve allora dividersi tra presente e futuro. Tra la necessità di blindare almeno il 3° posto e quella di immaginare la squadra di domani. Con un interrogativo in più, che era nell’aria già da tempo ma diventato di maggiore attualità dopo la debacle contro i toscani.

Si tratta di stabilire chi sarà il portiere del futuro. La possibilità di poter contare su due grandi nomi come David Ospina e Alex Meret si è trasformata da risorsa in limite durante la stagione, e a oggi entrambi potrebbero lasciare il Napoli. Almeno secondo quanto riportato da Il Mattino, che indica anche il possibile sostituto di entrambi.

Napoli, nuovo nome in porta: Luis Maximiano

Ospina, 34 anni il prossimo 31 agosto, è in scadenza di contratto. Sembrava poter restare ancora, ma le trattative sull’eventuale rinnovo si sono invece arenate e non sembrano esserci margini per trovare un punto d’incontro tra domanda e offerta.

L’idea era ormai quella di concedere finalmente a Meret lo spazio che molto ritenevano meritasse fin dal suo arrivo dalla SPAL. Ma nelle 4 stagioni trascorse in Campania, mai da titolare fisso, l’ex gioiello del calcio italiano giovanile ha deluso spesso. Un problema che si è ripetuto anche contro l’Empoli.

Ecco perché il Napoli starebbe guardando all’estero. Più precisamente in Spagna, dove piace il 23enne portoghese Luis Maximiano che ha ben impressionato gli addetti ai lavori nella sua prima stagione al Granada. In Spagna è arrivato un anno fa, ceduto dallo Sporting Lisbona, dove è cresciuto, per 4,5 milioni di euro.

L’intenzione del club spagnolo è quella di trattenerlo, ma se proprio dovesse liberarsene non lo farebbe secondo Il Mattino per meno di 12-16 milioni di euro. Cifra a cui il Napoli, deciso a mantenere l’ossatura – vedi rinnovo di Mertens – ma anche ad aggiungere nuovi pezzi alla squadra, può arrivare. Per archiviare una questione, quella del portiere, che altrimenti rischia di diventare un caso. Il futuro sarà di Luis Maximiano?