Calciomercato Inter, mani nei capelli per Inzaghi: accordo col PSG, è addio

Inter e PSG pronte a chiudere l’affare. Il top player dei nerazzurri ha trovato l’accordo con il club francese: offerta faraonica irrinunciabile.

Il Paris Saint-Germain del presidente Nasser Al-Khelaifi è sempre pronto a mettere mano al portafoglio per accaparrarsi i migliori calciatori in circolazione. Da quale settimana il club parigino ha messo gli occhi sulla Serie A, dove è pronto a fare la spesa per rinforzare la rosa: l’obiettivo è dare l’assalto alla Champions League e per farlo serviranno i migliori players d’Europa.

Dopo aver costruito un attacco stellare, con Messi e Neymar, anche se Angel Di Maria ha salutato a fine stagione, è tempo di creare un pacchetto difensivo che lasci i tifosi senza parole. Non a caso, infatti, già da qualche settimana, i transalpini hanno puntato Milan Skriniar dell’Inter.

Calciomercato Inter, Skriniar pronto a trasferirsi al PSG

Il centrale nerazzurro è finito nel mirino del club di Ligue 1, ma i francesi non sono l’unica società ad averlo puntato. Come riferisce l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, anche il Chelsea è alla caccia di un top player per la difesa. Skriniar, però, è un obiettivo quasi irraggiungibile, visto che la trattativa con il PSG è in fase piuttosto avanzata.

Il difensore slovacco, infatti, come riferito dalla rosea, avrebbe già raggiunto un accordo di massima con i campioni di Francia. L’affare può concludersi grazie all’offerta faraonica da 7.7 milioni di euro netti a stagione più bonus. Una cifra dinanzi alla quale restare impassibili è affare piuttosto complesso. Skriniar, dunque, è pronto ad accettare il trasferimento sotto la Torre Eiffel e a dire addio al club nerazzurro.

Una vera e propria doccia fredda per mister Simone Inzaghi che perderà uno degli uomini migliori della sua formazione. Adesso toccherà a Marotta ed Ausilio trovare un valido sostituto.