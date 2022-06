“114 milioni…”: calciomercato, il Barcellona è in trappola con l’affare Kessié

Il centrocampista ivoriano Kessié al momento è bloccato: il Barcellona deve risolvere un problema economico prima di tesserare il giocatore

Come già accaduto nella passata stagione, il Barcellona deve risolvere seri problemi economici prima di definire la rosa e iscrivere tutti i calciatori nella lista da consegnare alla Liga. I blaugrana, infatti, continuano ad accusare delle difficoltà di carattere finanziario. Xavi pertanto dovrà attendere prima di ricevere nuovi elementi.





La società catalana, proprio per la ragione appena descritta, non può ancora completare l’operazione relativa all’ingaggio di Franck Kessié. Il centrocampista della Costa d’Avorio, che lascerà il Milan al termine del suo contratto, non ha ancora firmato il suo nuovo contratto. Il calciatore, che ha un accordo con i blaugrana già da diverso tempo, dovrà ancora mordere il freno a causa di un motivo preciso.

Barcellona, superato il limite salariale: i blaugrana devono rientrare di 144 milioni per ingaggiare Kessié

Un po’ come accaduto un anno fa quando non è riuscito a trattenere Lionel Messi a causa dello scarso margine di manovra per firmare il rinnovo dell’argentino, anche in questa circostanza, il Barcellona è bloccato da alcune difficoltà economiche.



Il club catalano ha sforato il limite salariale di 144 milioni. Un tetto imposto dalla Liga sulla scorta di quanto avviene in NBA. Per questa ragione, dunque, Franck Kessié non ha ancora potuto firmare il suo nuovo contratto con la squadra di Xavi. Lo farà non appena i blaugrana avranno risolto la questione, che comunque non è semplicissima.



Al momento, il calciatore ivoriano al passo d’addio con il Milan, come riferito da ‘Goal.com’, ha firmato un precontratto con il Barcellona. Aspetta però di essere registrato per completare il matrimonio con la formazione culè.