Milan, la notizia fa esultare i tifosi: succede nella serata

La serata si conclude nel modo migliore per i tifosi del Milan, che possono esultare per la firma del calciatore: può considerarsi già rossonero.

Il 27enne Divock Origi è un nuovo attaccante del Milan. Manca soltanto il comunicato ufficiale dei rossoneri per confermare l’affare riuscito, ma tutti i vari momenti sono stati rispettati. La trattativa con il calciatore si sarebbe conclusa sulla base di 3,5 milioni di euro d’ingaggio a stagione per i prossimi quattro anni. Un affare importante, anche perché non ha previsto costi di cartellino, poiché Origi ha lasciato il Liverpool rispettando la scadenza prevista dal contratto.

Lunedì il giocatore è arrivato in Italia con un volo privato da Bruxelles e ha soggiornato allo Sheraton di Milano, prima di svolgere quest’oggi le visite mediche presso la Casa di Cura La Madonnina.

I test sono riusciti nel migliore dei modi dopo circa tre ore. Sul posto, ad accogliere Origi, non c’erano soltanto giornalisti ma anche dei tifosi, che ne hanno acclamato l’arrivo e l’attaccante ha anche scattato alcune foto in rossonero. Poi, l’ultimo step medico al Centro Ambrosiano prima del momento più importante: la firma.

Milan, Origi ha firmato: manca solo l’ufficialità

Dopo pranzo, appena giunti i dirigenti Maldini e Massara a Casa Milan, il calciatore si è riunito con i vertici per l’attesa firma sul contratto. L’incontro praticamente è durato l’intero pomeriggio, poiché il giocatore ha lasciato la sede del club soltanto dopo le otto, come racconta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di ‘SKY’, attraverso il proprio sito ufficiale.

Dopo la firma sul contratto, Origi poi è ripartito, prendendo un volo dall’aeroporto di Linate. Come il resto dei compagni, anche il belga di origini keniote godrà ancora di qualche giorno di vacanza prima di cominciare la stagione sportiva e la nuova avventura al Milan.