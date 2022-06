Milan, manca solo la firma per il colpo in attacco: visite mediche terminate

Il Milan sta per annunciare il colpo atteso da Pioli per dare la caccia alla riconferma dopo lo scudetto scucito all’Inter nel mese di maggio

Il Milan sta per annunciare ufficialmente il suo primo rinforzo in vista della prossima stagione. La fame dei rossoneri non è stata certamente placata dallo scudetto conquistato a distanza di undici anni dall’ultimo acuto. Stefano Pioli tuttavia è consapevole che le altre pretendenti al titolo non staranno a guardare, intanto ha ormai ricevuto il primo regola da RedBird Capital.

I rossoneri hanno dato priorità al settore offensivo in queste prime schermaglie di calciomercato. Sull’operazione prossima a concretizzarsi, il direttore tecnico Paolo Maldini ha lavorato a lungo superando la concorrenza di altri club e aggiudicandosi la corsa ad uno degli attaccanti con maggiore appeal tra quelli in scadenza di contratto a fine giugno.

Calciomercato Milan, Origi ha sostenuto le visite mediche: firma ormai ad un passo

Divock Origi, infatti, ha sostenuto le visite mediche di rito. L’attaccante belga è ora al CONI, dove completerà la trafila medica ottenendo l’idoneità sportiva. Subito dopo firmerà il nuovo contratto con il Milan. Il calciatore lascerà il Liverpool dopo ben otto anni.

L’attaccante è arrivato giovanissimo nei ‘Reds’ dopo essersi messo in luce tra Lilla e nazionale. Ora lascerà il club inglese all’età di 27 anni accogliendo una nuova sfida dopo le sue esperienze in Ligue 1, Premier League e Bundesliga (dove è rimasto in prestito per un anno vestendo la maglia del Wolfsburg).

Origi firmerà un contratto di quattro anni con il Milan a 3.5 milioni di euro netti a stagione più bonus. La valutazione attuale del calciatore su ‘Transfermarkt’, sito web specializzato in ciò, è di 12 milioni di euro. Pioli trova quindi una nuova pedina con cui provare a bucare le difese avversarie. Il tecnico dovrà rinunciare a lungo a Zlatan Ibrahimovic, che dovrà stare fuori fino al 2023 ma che dovrebbe ugualmente rinnovare il suo contratto con la società rossonera.