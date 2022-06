Calciomercato Monza, ecco l’ennesimo colpo di Galliani: esulta Stroppa

Il Monza continua a fare shopping per il primo anno di Serie A. Scatenato l’AD Galliani, che ha giù chiuso per un secondo colpo in arrivo.

La prima e storica stagione in Serie A è pronta a iniziare, e il Monza non ha nessuna intenzione di recitare il ruolo della semplice comparsa. La formazione brianzola vuole dire la sua giù al suo debutto nel massimo campionato, nella speranza di avviare un ciclo importante nel corso degli anni.

Farlo, però, non è semplice e c’è bisogno di una programmazione attenta. Dentro e fuori dal campo. Soprattutto sul mercato, dove il club del duo Berlusconi-Galliani sta lavorando senza sosta per rinforzare la rosa di Stroppa.

Tanti i nomi che ballano e orbitano attorno ai brianzoli, che dalla loro sono pronti a chiudere per un terzo colpo estivo dopo gli arrivi di Andrea Ranocchia dall’Inter di Alessio Cragno dal Cagliari.

Monza, che colpo per Galliani: ancora un rinforzo dal Cagliari

Secondo colpo che arriva ancora dalla formazione sarda: come rivelato dalla redazione di ‘Sky Sport’, il Monza è pronto a chiudere per l’arrivo di Andrea Carboni. Il giovane difensore è in uscita dal Cagliari, dopo la retrocessione del club in Serie B, e si prepara ad accasarsi in Brianza per una nuova avventura in prima serie.

Il classe 2001 arriverà alla corte di Galliani per una cifra di 4 milioni di euro e un contratto quinquennale. Un nome importante e di prospettiva per Stroppa, che continua a vedere il proprio reparto difensivo rafforzarsi con il passare delle settimane.

Intanto, dalla mediana in su, i sogni di mercato del Monza restano in primo piano. Il nome di Sensi è più di una semplice suggestione, ma manca ancora il sì del calciatore per chiudere l’accordo con l’Inter. In attacco, invece, attenzione al profilo di Andrea Petagna, anche se il Napoli chiede una cifra importante per l’ex Spal.