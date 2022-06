Galoppo, presidente Banfield: “La Serie A gli piace, aspettiamo…”

Tra gli argentini il nome di Giuliano Galoppo è tra i più chiacchierati del momento. Del centrocampista del Banfield ha parlato il presidente del club ai microfoni di serieanews.com.

Con un padre (Marcelino, ndr) che ben conosce la Serie A per il suo passato da calciatore e con una propensione offensiva così importante, il centrocampista argentino Giuliano Galoppo è con un piede già in Europa. Classe ’99, il giocatore è arrivato al Banfield dalle giovanili del Boca Juniors. Il primo atto di fiducia nei suoi riguardi è quello dello storico tecnico Falcioni e dal momento dell’esordio Galoppo è riuscito a diventare titolare indiscusso.

Considerato che il Napoli rivedrà profondamente il suo reparto offensivo, Galoppo potrebbe essere un nome utile poiché una mezzala rapida che si può adattare anche a sostituire sia Piotr Zielinski che Dries Mertens.

Un profilo adatto per infiammare la piazza partenopea, soprattutto per l’estro e la personalità e l’arrivo in azzurro realizzerebbe anche il desiderio di suo padre. Alcuni giorni fa Marcelino Galoppo è intervenuto pubblicamente, dichiarando: “Il Napoli storicamente legata all’Argentina. Sarei molto felice di vedere mio figlio indossare la maglia azzurra. Speriamo che si possa fare”.

Galoppo in Serie A, il presidente del Banfield: “Per ora offerte da Germania e Spagna”

L’attuale contratto di Giuliano Galoppo col Banfield scadrà nel dicembre del 2023 e il cartellino ha una valutazione di circa 7 milioni di euro. Cifre del tutto abbordabili, che rendono chiave questa sessione di calciomercato, anche per consentire al club di incassare quanti più proventi possibili dalla sua cessione. Tuttavia, al momento il destino non porta il centrocampista in Serie A.

Ai microfoni di Serieanews.com è intervenuto in esclusiva il presidente del Banfield, Eduardo Spinosa, il quale ha dichiarato: “Sicuramente Galoppo sarà ceduto in questa finestra di calciomercato. Stiamo ultimando i dettagli di alcune offerte che ci sono giunte da Germania e Spagna. L’Italia da escludere? È una destinazione che al calciatore piace molto, se arriva l’offerta…”. Una certezza ma anche uno sprono: se il Napoli vuole, potrà portarlo in rosa ma dovrà fare il prima possibile.