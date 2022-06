Calciomercato Inter, per lo sgarro alla Roma c’è un problema da risolvere

Un investimento importante e perciò, sebbene l’ Inter abbia intenzione di provarci ancora, non sarà facile convincere la società capitolina, la quale non lo tratterà per meno di 20 milioni di euro, scottata anche dalla vicenda Mkhitaryan . Come riferisce ‘Tuttosport’.

Nell’estate del 2020 insieme a Sandro Tonali l’ Inter aveva anche un altro obiettivo: Marash Kumbulla . I nerazzurri pensavano all’albanese classe 2000 per la propria difesa, ma in quel momento l’esigenza principale del gruppo Suning era quella di stabilizzare le finanze del club e quindi fu impossibile proseguire nella trattativa. La situazione favorì la Roma , che acquistò il giocatore dal Verona .

L’operazione farebbe parte del restauro completo del pacchetto arretrato per l’Inter e Kumbulla sembra un elemento che può funzionare bene nelle idee tattiche di Simone Inzaghi. Il tutto è in divenire, anche perché la Roma non rafforzerebbe con piacere una concorrente per i piani alti della classifica.

La situazione è in evoluzione, perché l’Inter dovrà badare anche ai profili in uscita. Principalmente si valuta cosa farà Milan Skriniar. Si attende, infatti, che il PSG sferri il colpo, portando la sua offerta vicina almeno ai 70 milioni di euro. L’Inter ne vorrebbe 80 di milioni e perciò attende fiduciosa un rilancio da parte del Chelsea per aprire all’asta. Soltanto dopo definitivo cosa accadrà con Skriniar, si potrà pensare a quanto destinare per Kumbulla o un altro difensore in lista.