“Rinnovo o cessione dopo il mercato”: Inter, futuro svelato per il nerazzurro

Tra i vari calciatori in bilico della rosa dell’Inter, c’è un difensore in scadenza nel 2023 la cui posizione va chiarita nelle prossime settimane.

Sono pochi i giocatori nerazzurri da considerare come intoccabili. La società studia le proprie esigenze e quelle dei vari tesserati, stabilendo così priorità e cessioni. Da inquadrare ancora del tutto in questo contesto è Stefan de Vrij. Il difensore olandese piace al Chelsea e al Manchester United e si attende una proposta formale, perché per l’Inter non è incedibile.

Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, il contratto con la società milanese scadrà nel 2023 ed è per questa ragione che si valutano le offerte, posto che pare non si sia intenzionati a procedere con il rinnovo del vincolo.

L’Inter intende ascoltare offerte che vacillino intorno ai 15-20 milioni di euro, altrimenti sarà difficile sedersi a trattare per un difensore dal grande valore e contributo.

Inter, la situazione di de Vrij: si attendono offerte concrete

Considerato che la cifra di base è comunque relativamente alta, trattandosi di un 30enne, ciò potrebbe rendere restii United e Chelsea, per cui c’è da mettere sul piatto la possibilità che in estate non avverrà la cessione. Se così dovesse essere, le parti avrebbero già stabilito di incontrarsi al termine della sessione estiva di calciomercato per ridiscutere il futuro ed eventualmente riaprire qualche spiraglio per il rinnovo.

Al giocatore stuzzica l’idea di un’avventura in Premier League, giunto oltre la metà della carriera, ma comunque non disdegnerebbe la permanenza all’Inter. De Vrij si trova molto bene in squadra e non faticherebbe a farsi spazio anche l’anno prossimo nella difesa di Inzaghi, al di là dei vari cambiamenti. Gli animi quindi sono sereni e attendono gli sviluppi delle varie operazioni di corteggiamento.