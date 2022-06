Calciomercato Atalanta, Percassi annuncia: “L’offerta è troppo bassa…”

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato del calciomercato dei nerazzurri ed avvisa un club: “Offerta troppo bassa”

L’Atalanta è al lavoro per costruire il futuro. I bergamaschi dopo un ciclo straordinario dovranno ora rimboccarsi le maniche per riconquistare l’Europa, sfuggita in una stagione terminata in picchiata. Al comando del gruppo orobico ci sarà ancora Gian Piero Gasperini.

Non mancheranno però le novità nell’organico. Sul prossimo progetto si è espresso pure l’ad dell’Atalanta Luca Percassi. L’amministratore delegato ne ha parlato nel corso dell’evento organizzato al Gewiss Stadium per celebrare il prolungamento della partnership con il top sponsor Wuber, con cui il club nerazzurro è arrivato ad un accordo per un rinnovo di altri due anni con opzione per il terzo.

Atalanta, Percassi: “Offerta Lazio non congrua per Carnesecchi. Siamo ai dettagli per alcuni calciatori”

L’amministratore dell’Atalanta Luca Percassi ha fatto un punto sul calciomercato della formazione di Gian Piero Gasperini e si è lasciato andare a titoli interessanti.

Tutto partendo dal futuro di Marco Carnesecchi. Il portiere tornerà dal prestito alla Cremonese ma questa volta potrebbe lasciare il club a titolo definitivo. L’offerta della Lazio, principale inseguitrice del giovane portiere delle selezioni minori azzurre, per il momento non ha convinto il club orobico: “La Lazio ha fatto un’offerta ma è un giocatore a cui teniamo. Ascoltiamo le offerte, tuttavia, la proposta dei biancocelesti non ci ha convinto. Per ora pensiamo solo al suo recupero dopo l’infortunio e se ci saranno offerte interessanti allora le valuteremo”.

Percassi ha parlato pure di Ilicic: “Ha un contratto di un anno anno con opzione. Lo segue il nostro amico Sartori, vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà. Parleremo con il ragazzo, che abbiamo giustamente aspettato perché ne conosciamo bene le qualità”.

Poi ha allargato il discorso: “Pinamonti è un giovane interessante. Abbiamo dettagli importanti da definire con alcuni giocatori, agenti o club. Come per Ederson. Belotti poteva venire a Bergamo quando era nel Palermo. Demiral fa parte del nostro progetto ma nel calciomercato non mancano le sorprese”.