Calciomercato, rivoluzione Cagliari: è ufficiale dalla Juventus

Il giocatore arriva dalla Juventus e prosegue la rivoluzione che sta portando avanti il Cagliari

La retrocessione in Serie B ha portato il Cagliari a riflettere sulla propria rosa, troppo costosa e di elevata qualità per affrontare il prossimo campionato. Tanti sono giocatori che sono andati e andranno via, come Carboni, ma anche Joao Pedro e Cragno. Gente che ha mercato e che permetterà al club di autofinanziare questo mercato.

Capozucca ha le idee chiare su come costruire una squadra che vuole tornare in Serie A. Quello cadetto è un campionato complicatissimo e in caso di mancata promozione immediata, si può anche cadere in un vortice pericoloso. Soprattutto perché i 25 milioni del solito ‘paracadute’ non ci saranno. La rosa, dunque, verrà rivoluzionata ed è arrivata poco fa un’ufficialità dalla Juventus che riguarda Alessandro Di Pardo.

Cagliari, arriva Di Pardo dalla Juventus

Attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale, la Juventus ha annunciato la partenza di Alessandro Di Pardo, direzione Cagliari. Mentre il club sardo ha fornito ulteriori dettagli riguardo l’operazione: “Arriva dai bianconeri attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di promozione in Serie A”.

Nell’ultima stagione ha vestito le maglie Vicenza e Cosenza: centrocampista che preferisce giocare prevalentemente sulla fascia, si è messo in mostra anche con l’Under 23 della Juventus. Proprio coi bianconeri ha esordito in Serie A contro il Crotone il 22 febbraio 2021 contro il Crotone.