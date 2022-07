“Vuole solo l’Atalanta”: doppio rifiuto del bomber, Gasperini esulta

Per l’Atalanta arrivano di sicuro buone notizie. L’attaccante vuole soltanto la squadra nerazzurra, ha rifiutato due alternative

L’Atalanta ha perso la Champions, finendo dietro le prime quattro della classe, ma non la voglia di migliorarsi e mettere in atto strategie di mercato utili a migliorare la rosa a disposizione di Gianpiero Gasperini. Molto di quello che sarà la prossima stagione della Dea, passerà proprio per le mosse che andranno fatte in queste settimane. Il mercato è sempre un momento delicato, dove i dirigenti hanno la concreta possibilità di aggiustare tutto quello che funziona all’interno delle proprie squadre.

E cosi anche in casa Atalanta qualcosa è andato storto lo scorso anno, e proprio per questo il direttore sportivo Tony D’Amico è chiamato a gestire le situazioni interne, ma anche guardarsi intorno per capire come migliorare il parco giocatori. A Gasperini servirà un supporto importante per quanto concerne il reparto avanzato, ed uno dei nomi pare sia pronto a sposare il progetto nerazzurro.

Atalanta, Pinamonti vuole solo Bergamo: rifiutate due destinazioni

Uno dei giocatori accostati all’Atalanta nel corso di queste settimane è proprio Andrea Pinamonti. L’Inter sa benissimo che dovrà liberarsi del giocatore nel corso di questa finestra di mercato, dopo averlo prestato all’Empoli. L’attaccante ha un solo obiettivo: secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, infatti, il giocatore avrebbe capito benissimo di avere poco spazio all’Inter, e vorrebbe dunque cambiare aria.

L’unica destinazione gradita, al momento, sarebbe proprio l’Atalanta. Il giocatore, infatti, mia rifiutato le offerte di Torino e Monza, nella speranza di poter chiudere proprio con la Dea. C’è grande fiducia – si legge – tra i due club per la risoluzione definitiva dell’affare.