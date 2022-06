Calciomercato Atalanta, c’è l’okay di Gasperini: ufficiale l’operazione

Atalanta molto attiva in queste ore di calciomercato. Ennesima operazione ufficiale che coinvolge la squadra guidata da Giampiero Gasperini.

Dopo una stagione in chiaroscuro l’Atalanta lavora al futuro ed è molto attiva sul calciomercato, sia in entrata che in uscita. La nuova dirigenza, accompagnata dalla famiglia Percassi, vuole riscattare l’ultima opacata annata con i nerazzurri che non hanno conquistato neanche il pass per l’Europa.

La squadra orobica sembra pronta a rivoluzionare il reparto offensivo, nel mirino c’è il giovane bomber dell’Inter Andrea Pinamonti mentre in uscita è ufficiale l’addio di Roberto Piccoli. Il giovane e talentuoso attaccante lascia il club nerazzurro ed approda all’Hellas Verona in prestito temporaneo.

Con Simeone in uscita e con gli imminenti approdi di Henry, Piccoli e di Djuric, la squadra di Paolo Zanetti ha letteralmente rivoluzionato l’attacco. Ecco il comunicato del club veneto: “Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023 – da Atalanta BC il diritto alle prestazione sportive del calciatore Roberto Piccoli”.

Atalanta, società molto attiva sul mercato

La cessione di Piccoli solo in prestito è la dimostrazione che il club crede ancora molto nel giocatore, ceduto solo a titolo temporaneo. L’Atalanta intanto lavora molto sul mercato e come confermato da Luca Percassi ha diversi giocatori nel mirino del club nerazzurro. Ecco le parole del dirigente in un incontro stamattina:

“Pinamonti è un giovane interessante. Abbiamo dettagli importanti da definire con alcuni giocatori, agenti o club. Demiral? Nel calciomercato talvolta non mancano le sorprese, ma il suo futuro è certo. Resterà a giocare all’Atalanta”. Nelle ultime ore anche il futuro di Josip Ilicic è in bilico con lo sloveno che interessa al Bologna dell’ex dirigente Sartori.