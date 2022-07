“Sarà lui il titolare…”: calciomercato Inter, grana per Inzaghi

Possibile una nuova grana per Simone Inzaghi in vista della prossima stagione della sua Inter

L’Inter si avvia verso il terzo anno con un’ossatura della squadra che ha già conquistato tre trofei. E dalla prossima stagione potrebbe arrivare un nuovo scudetto, visto il ritorno della coppia Lautaro Martinez–Lukaku. Molto dipenderà dalle cessioni, certo, ma è chiaro che l’obiettivo di Marotta è quello di vincere pur non perdendo la sostenibilità economica che ha contraddistinto il club nerazzurro negli ultimi anni.

Questo vuol dire che si prediligono acquisti a zero, come quello di André Onana. Svincolatosi dall’Ajax, con il quale è stato protagonista assoluto, è arrivato all’Inter per giocarsi il posto da titolare con Samir Handanovic. Il serbo non ha disputato una stagione molto brillante e potrebbe non essere più titolare.

Labyad: “Onana titolare dell’Inter al posto di Handanovic”

Zakaria Labyad, ex compagno di squadra di Onana all’Ajax, ha parlato ai microfoni di TMW: “Onana è tra i cinque portieri migliori del mondo, ha le carte in regola per giocarsi il posto da titolare. Anzi, credo che sarà proprio lui il titolare dell’Inter. Handanovic non lo conosco molto bene, ma so che André non avrà molti problemi”. Inzaghi, dunque, dovrà capire a chi affidarsi nella prossima stagione, anche se è chiaro che Handanovic, leader e capitano, parta avanti nelle gerarchie.

Una stagione è comunque molto lunga e difficoltosa. Nel match di Bologna, in cui è mancato il portiere serbo, per l’Inter è sceso in campo Ionut Radu. Il rumeno ha offerto una brutta prestazione e un errore gravissimo è poi costato alla sua squadra lo scudetto in favore dei cugini del Milan. Questo dimostra come sia importante nel calcio moderno avere due portieri affidabili in grado di stare sempre sul pezzo.