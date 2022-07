Zaniolo alla Juventus, colpo di scena: il gesto del giocatore scatena i tifosi

La Juventus è a caccia di diversi obiettivi per il reparto offensivo. Tra questi piace il trequartista di proprietà Roma Nicolò Zaniolo.

Il calciomercato della Juve ancora deve sbloccarsi, ma la dirigenza bianconera è in costante movimento a caccia di grossi colpi di calciomercato. Da Pogba fino a Di Maria senza dimenticare il sogno Zaniolo, la società è attivissima e vuole rafforzarsi soprattutto sulla trequarti, zona di campo dove ha perso Bernardeschi e Dybala.

La trattativa tra Roma e Juventus per Zaniolo è tutt’altro che semplice con le richieste del club giallorosso per il giocatore che sono molte alte rispetto all’offerta bianconera, si era parlato anche dell’inserimento di possibili contropartite ma al momento non si è trovato alcun accordo. Va considerato inoltre che la Roma deve cedere il 15 % della percentuale sulla vendita di Zaniolo all’Inter e questo complica ulteriormente la trattativa.

Allo stesso tempo Zaniolo sembra pronto per un ulteriore salto di qualità per la sua carriera e Nicolò sembrerebbe sognare questa possibilità. Nelle ultime ore inoltre la trattativa è diventata quasi una questione social con un ulteriore indizio che ha alimentato questa ormai lunghissima trattativa.

Juventus, Zaniolo ed il messaggio di Kean

Nella giornata odierna Zaniolo ha festeggiato 23 anni e sui social il giocatore ha ricevuto tantissimi auguri. Non è passata inosservata una Instagram Stories dell’attaccante della Juventus Moise Kean. Il giocatore e Nicolò sono grandi amici e Moise ha postato una storia molto criptica.

‘Tanti auguri fratellone’, un messaggio accompagnato da un cuore e da due dita incrociate. Non è passato inosservato questo messaggio tra i tifosi ed in tanti hanno ipotizzato si trattasse di una speranza dei due giocatori. Kean vorrebbe Zaniolo con sé alla Juve e questa sessione di calciomercato sarà decisiva per stabilire il futuro di Zaniolo.