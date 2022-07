Calciomercato Napoli, super annuncio in diretta: “De Laurentiis vuole…”

Aurelio De Laurentiis pare aver preso una decisione importante su uno dei suoi top player. Arriva l’annuncio che i tifosi del Napoli aspettavano.

Il Napoli perde pezzi, e questo è un elemento che era già ampiamente previsto. Tanti contratti in scadenza, anche di giocatori che in questi anni hanno scritto pagine di storia. E cosi addio a Dries Mertens, nonostante il forte legame che lo lega alla piazza partenopea. Per il rinnovo non è stata raggiunto un accordo, cosi come per David Ospina che ad oggi lascia il posto ad Alex Meret nel ruolo da titolare.

Poi ancora il dolore per l’addio di Lorenzo Insigne, che in questi giorni si è presentato alla piazza di Toronto. Una situazione in costante divenire, e che chiaramente tiene i tifosi del Napoli in allerta. Si, perchè oltre ai contratti in scadenza c’è anche qualche azzurro che potrebbe partire per cifre considerate idonee dalla dirigenza.

Napoli, De Laurentiis sicuro: segnale alla Juventus

Tra i nomi presi in considerazione per quanto riguarda il calciomercato del Napoli, c’è anche quello di Kalidou Koulibaly. Il difensore è un punto fermo per la squadra azzurra, e sopratutto per l’allenatore Luciano Spalletti che ha chiarito a più riprese quanto la presenza del difensore senegalese sia assolutamente importante per le economie di gioco.

La Juventus, però, avrebbe messo gli occhi su di lui anche in virtù del contratto che scadrà a giugno 2023. Eppure, sembra che il presidente De Laurentiis – almeno per il momento – non voglia saperne di privarsi di Koulibaly. Il giornalista Carlo Alvino, ha parlato proprio della situazione legata al difensore e di quello che potrebbe succedere da qui alle prossime settimane.

“De Laurentiis non è disposto a scendere a patti per trattative con la Juventus”, ha spiegato Alvino ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Il patron, insomma, vuole evitare di porsi nella condizione di scendere a patti con una delle rivali storiche della sua squadra. “Quindi credo sia impossibile il passaggio di Koulibaly alla Juventus”, ha poi ancora proseguito il giornalista, di fatto negato di netto il possibile passaggio del difensore verso Torino.