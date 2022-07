Inter, l’annuncio dell’ex gela i tifosi: “Non avrei mai…”

In casa Inter ora nessuno vuole andare via. I giocatori amano il club e la squadra nerazzurra, ma in passato non era sempre cosi

Nonostante non sia riuscita a vincere il titolo, l’Inter ha conquistato due titoli nell’ultima stagione. Il club nerazzurro vive uno dei momenti più rosei dell’ultimo decennio, tornati al successo recentemente dopo anni di grosse difficoltà. Dai tempi di Benitez passando per Mazzarri e le vicende relative a Mauro Icardi la società ha avuto grossi problemi.

I cambi di società e gestioni come l’era Thohir non sono sicuramente grandi ricordi per i tifosi nerazzurri e l’Inter ha faticato per anni anche a raggiungere la qualificazione in Champions League. La situazione è migliorata con l’arrivo di Zhang e soprattutto con l’arrivo di Conte e Marotta che negli anni hanno riportato una mentalità vincente nel club nerazzurro.

Uno dei tanti giocatori passati per il club nerazzurro è stato il centrocampista italiano Angelo Palombo. La sua è stata una brevissima parentesi nel 2012: il giocatore è arrivato a gennaio dalla Sampdoria ed ha disputato solo 3 presenze con la maglia nerazzurra. A fine anno è poi tornato al club blucerchiato e senza dubbio possiamo dire che Palombo non ha lasciato il segno.

Inter, le parole di Palombo sulla breve parentesi nerazzurra

L’ex calciatore nerazzurro e della Nazionale italiana ha commentato quel trasferimento rivelando un inaspettato retroscena. Ecco le sue parole: “Vorrei tornare al primo giorno alla Samp, non per cambiare, ma per riprovare le esperienze vissute, positive e negative. Pagherei oro per questo”.

Poi il giocatore continua: “L’esperienza all’Inter? Ci sono stati quei 4 mesi all’Inter, ma non voluti da me. Lo ammetto e lo ribadisco, non volevo andare via e sono sempre rimasto aggrappato alla Sampdoria. Sono innamorato della maglia e di questa città e non sarei mai voluto andare via”.