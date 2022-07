“Contratto fino al…”: Inter, è fatta: l’annuncio fa esultare Inzaghi

L’Inter, dopo i botti, lavora al mercato in uscita. Marotta ed Ausilio hanno bisogno di alleggerire il monte ingaggi del club.

L’Inter ha iniziato il calciomercato con diversi grossi botti. Nonostante l’occhio al bilancio il club nerazzurro ha tutta la volontà di reagire allo scudetto perso lo scorso anno e puntare seriamente alla seconda stella. Marotta ha in poco tempo preso acquisti low cost e di grande utilità come Asllani, Mkhitaryan ed il giovane Bellanova (visite mediche stamattina).

Il vero colpo della dirigenza nerazzurra è stato però quello di riportare a Milano Romelu Lukaku, l’uomo che ha portato lo scudetto a Milano dopo oltre un decennio di attesa. L’arrivo del belga è in prestito è un vero capolavoro ed ora Inzaghi potrà contare sulla favolosa coppia composta da Lukaku e Lautaro Martinez.

Adesso il club nerazzurro, in attesa di ulteriori colpi, deve soprattutto lavorare alle uscite ed abbassare un monte ingaggi che altrimenti sarebbe terribile. E’ andato al Tottenham il croato Perisic, Sensi è stato ceduto in prestito al Monza ma ora la società nerazzurra ha bisogno di altri colpi in uscita.

Inter, nerazzurri verso un’importante cessione

Come riporta Sky Sport l’Inter è ad un passo dal salutare Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, voluto in passato da Antonio Conte, ha un ingaggio davvero molto oneroso ed è ormai un ‘peso’ per la società. Il giornalista Fabrizio Romano riporta che in questa settimana Vidal firmerà un contratto di un anno e mezzo fino a Dicembre 2023 con il Flamengo, storico club del campionato brasiliano. Una buona notizia anche per Inzaghi con Vidal che era ormai un esubero nelle gerarchie nerazzurre.

Vidal lascia così l’Inter ed il calcio europeo dopo una carriera in grandi club come i nerazzurri, la Juventus e il Bayern Monaco. Le parti erano in grande trattativa da sabato scorso e l’affare è ormai definito. Il club nerazzurro, dopo Perisic, cede un altro ingaggio oneroso ed ora spera in una possibile cessione anche per il connazionale di Vidal, l’attaccante Alexis Sanchez.