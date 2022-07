Il Porto chiude la trattativa: è fatta per David Carmo, cifre e dettagli

David Carmo lascerà il Braga per andare al Porto, chiusa la trattativa: tutte le cifre e i dettagli di SerieANews.com

Il Porto nell’ultima stagione ha vinto il campionato e vuole riconfermarsi ad alti livelli e disputare un’ottima Champions League. La cessione di Fabio Vieira all’Arsenal e di Vitinha al PSG, ha permesso ai Dragoes di incassare circa 80 milioni di euro. Una cifra incredibile che permetterà al club di effettuare gli investimenti sul mercato necessari per migliorare la squadra. E ieri sera è arrivato il primo vero colpo, dopo i riscatti di Grujic ed Eustaquio.

Il giocatore in questione è David Carmo, che lascerà lo Sporting Clube Braga per andare proprio al Porto. Difensore centrale classe ’99, di enorme stazza fisica, nell’ultimo anno ha subito una crescita esponenziale che gli ha permesso di arrivare in una delle squadre più importanti del calcio portoghese.

Porto, cifre e dettagli dell’affare David Carmo

La notizia era rimbalzata sul Journal de Noticias già un paio di giorni fa e nelle ultime ore è diventata realtà. Stando alle informazioni raccolte da SerieANews.com, il Porto ha concluso la trattativa con il Braga per David Carmo per 20 milioni di euro di parte fissa, più 2,5 di bonus. Il difensore centrale portoghese firmerà un contratto di cinque anni e oggi effettuerà le visite mediche.

Un colpo che ringiovanisce un reparto reso esperto dai vari Pepe e Marcano. Carmo sarà il difensore di punta per il futuro del Porto, coi ritorni dai prestiti di Marcelo e Diego Leite da valutare.