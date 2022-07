Calciomercato Roma, salti di gioia per i tifosi: rivelazione a sorpresa

Al raduno della Roma a Trigoria uno dei calciatori più chiacchierati in casa giallorossa rassicura i tifosi dicendo di restare con Mourinho

Al raduno della squadra, a Trigoria, i tifosi giallorossi hanno ricevuto una notizia direttamente da uno dei calciatori della rosa di José Mourinho. A rivelarlo è stata ‘Vocegiallorossa.it’. Il calciatore ha rassicurato i tifosi dicendo loro che resterà alla Roma. Sospiro di sollievo per i presenti.

Jordan Veretout, pertanto, non ha intenzione di cambiare aria. Il francese è sembrato abbastanza sereno nel primo giorno della nuova stagione. Il centrocampista si è fermato per scattare autografi e scattare qualche selfie con i tifosi della Roma che gli hanno chiesto questi ‘ricordi’ da portare a casa e custodire gelosamente.

La stagione della Roma comincia ora. La squadra di José Mourinho si è ritrovata nel centro sportivo di Trigoria per iniziare a pensare alla prossima stagione. I giallorossi, dopo la vittoria in Conference League, vogliono migliorare il sesto posto dell’anno passato.

Nei mesi scorsi, il futuro di Jordan Veretout è stato al centro delle voci di calciomercato. Il calciatore francese ha un contratto in scadenza con la Roma nel 2024 e nella prima versione giallorossa di Mourinho non è stato al centro dell’undici come avvenuto in precedenza.

Le voci di separazione, tuttavia, sono state spazzate via dal centrocampista. Sfilando davanti ai cancelli di Trigoria, Veretout si è soffermato a parlare con i tifosi e a domanda ha risposto senza mezzi termini che resterà a Roma. “Sono pronto per la prossima stagione, rimango certamente”, ha sentenziato il francese rispondendo ad un paio di quesiti dei sostenitori romanisti. Spazzato via almeno per il momento l’idea di un suo trasferimento.