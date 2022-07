Vlahovic fa tremare i tifosi: il motivo dietro l’assenza alla Continassa

L’attaccante serbo Dusan Vlahovic ieri era assente all’inizio del pre-raduno alla Continassa: la Juventus conta di riaverlo presto

Nella giornata di ieri, la Juventus ha cominciato il pre-raduno nel centro sportivo Continassa. I bianconeri cominciano a lavorare con l’obiettivo di trasformare i risultati degli ultimi due anni. In particolare, nell’ultimo, la squadra di Massimiliano Allegri è rimasta completamente al digiuno. Qualcosa che non capitava da diversi anni.

La preoccupazione dell’allenatore toscano riguarda la prima linea. Al raduno non si è presentato infatti Dusan Vlahovic. Il motivo dell’assenza dell’attaccante serbo è stato spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ex viola sta risolvendo alcuni problemi fisici accusati in questi ultimi mesi.

Juventus, Vlahovic in Serbia con un permesso: sta curando la pubalgia di giugno

L’attaccante ex Fiorentina non era presente ieri alla Continassa. Il calciatore sta lavorando per essere pronto presto tuttavia come spiega ‘La Gazzetta dello Sport’ non ha ancora completamente risolto la pubalgia che lo ha bloccato a giugno.

Per questo motivo non è ancora rientrato a Torino. Il giocatore è ancora a Belgrado, in Serbia. Lì sta continuando a seguire un programma personalizzato per superare i problemi fisici che gli hanno impedito di rispondere alla chiamata della Nazionale tra maggio e giugno.

L’attaccante ha ricevuto un permesso dalla Juventus, che spera di tornare ad avere presto il suo attaccante, prelevato a gennaio di quest’anno dalla Fiorentina per dare peso e gol all’attacco di Massimiliano Allegri.

Il serbo ha lavorato con molta professionalità pure durante il suo periodo di vacanza. Anche adesso, l’attaccante sta lavorando al tapis roulant con una maschera che consente l’allenamento ventilatorio. Nei prossimi giorni tornerà a Torino per unirsi al resto dei compagni.