“Prive di fondamento…”: Lazio, l’ufficialità getta acqua sul fuoco

Cos’è successo in casa Lazio, il comunicato ufficiale prova a gettare acqua sul fuoco nella situazione Lotito-Tare

La Lazio sta vivendo una situazione molto particolare sul mercato. Igli Tare è alle prese con una vera e propria rivoluzione della rosa per dare una rosa di livello a Maurizio Sarri per il ritiro di Auronzo di Cadore. Soprattutto in fase difensiva, dove l’obiettivo numero uno è prendere un portiere e almeno un difensore di altissimo livello. Sono però capitati alcuni eventi negli ultimi giorni che hanno costretto il club a diramare un comunicato ufficiale.

Ieri la Lazio ha organizzato una manifestazione a Piazza del Popolo e alcuni media avevano riferito la notizia di una lite tra il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare. E il club biancoceleste ha voluto chiarire la propria posizione in merito a queste notizie.

Lazio, il comunicato ufficiale su Lotito-Tare

Di seguito, il comunicato ufficiale della Lazio: “Sono notizie prive di fondamento. Tare ha la fiducia della società e continuerà a svolgere il ruolo di direttore sportivo. L’ingresso nel club di Fabiani è volto alla gestione della prima squadra femminile, della primavera femminile e la Primavera maschile”. Parole chiare che vogliono mettere un po’ di tranquillità in un ambiente che deve affrontare la prossima stagione con attenzione per migliorare il quinto posto della scorsa stagione.

Già però da diversi mesi si erano fatte insistenti le voci di rapporti tesi tra Lotito e Tare. In ogni caso, per la Lazio non c’è alcun tipo di problema. E Sarri aspetta i nuovi rinforzi: a breve potrebbe terminare la telenovela Romagnoli.