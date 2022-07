Lazio, l’addio a sorpresa: rottura col club, se ne va

In casa Lazio sono giorni di fermento. In piena sessione estiva di calciomercato, avanza la possibilità di un addio che scombussolerebbe gli equilibri del club.

La società biancoceleste ha stabilito un ampliamento dell’organico dirigenziale, chiamando nel club Angelo Fabiani. L’ex dirigente della Salernitana è entrato nello staff di Claudio Lotito e ciò ha generato delle perplessità sulla permanenza di Igli Tare, ormai simbolo del calciomercato della Lazio. Le indiscrezioni sull’addio dell’albanese si stanno consumando nelle ultime ore, eppure il club ha voluto mettere a tacere ogni rumors.

Con una nota attraverso il proprio sito ufficiale, la Lazio si è affrettata nel precisare che non ci sarebbe stata nessuna lite fra il presidente Lotito e il direttore sportivo Tare. Si era, infatti, parlato di una discussione fra i due in occasione della manifestazione organizzata dai biancocelesti a Piazza del Popolo.

Nel comunicato si sono poi precisati i ruoli dei due dirigenti, apparentemente in contrasto: “Il Direttore Sportivo Igli Tare gode della considerazione e fiducia della Società e del suo Presidente e continuerà a svolgere, come ha sempre fatto, il ruolo di direttore sportivo della prima squadra. Angelo Fabiani sarà volto alla gestione della prima squadra femminile, primavera femminile e primavera maschile”.

Lazio, Igli Tare in bilico: gli scenari possibili

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, per Igli Tare si delineano vari scenari fra cui un cambio di società. L’arrivo di Fabiani potrebbe del tutto corrodere il rapporto con Lotito e quindi portare l’albanese ad alcuni ragionamenti.

Pare, infatti, che il dirigente potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di un ruolo all’interno della Federcalcio del suo paese oppure un ritorno in Bundesliga, campionato a lui noto per i trascorsi da calciatore. In tal caso, ci sarebbero già tre piste attive: il profilo di Tare interesserebbe all’Eintracht Francorte, ma anche a Bayer Leverkusen e Lipsia.