“Non è mai andata…”: calciomercato Juventus, che bordata in conferenza

Dopo gli arrivi di Paul Pogba ed Angel Di Maria, per la Juventus è arrivata una bordata in sede di calciomerato.

Sono giorni molto caldi in casa Juventus, visto che in settimana dovrebbero essere ufficializzati gli arrivi di Paul Pogba ed Angel Di Maria. Con gli ingaggi di questi due calciatori, la ‘Vecchia Signora’ ha dato la dimostrazione di non cercare più giovani calciatori ma campionati già formati per tornare subito ad essere competitiva per lo Scudetto.

Dopo due quarti posti, infatti, il team bianconero ha la necessità di cercare di riprendersi lo scettro di ‘regina del campionato’. Se Pogba andrà a rinforzare il centrocampo, il reparto che ha deluso di più in questi ultimi anni, Di Maria andrà a prendere il posto lasciato libero dall’addio di Paulo Dybala.

La ‘Joya’, di fatto, ha lasciato la Juventus da svincolato ma non è stato l’unico, visto che sia Giorgio Chiellini che Federico Bernardeschi hanno lasciato anche loro la squadra piemontese da parametri zero. Oltre a questi tre giocatori, la ‘Vecchia Signora’ ha la necessità di cedere qualche giocatore per avere più liquidità da investire in sede di mercato. Proprio da uno di questi giocatori ceduti è arrivata una sorta di ‘bordata’ .

Calciomercato Juventus, la bordata di Mandragora: “Con i bianconeri non è mai andata”

Rolando Mandragora, tornato dal prestito al Torino e poi ceduto subito a titolo definitivo alla Fiorentina, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sulla sua esperienza in bianconero: “Juventus? Non è mai andata, ma io adesso penso solo a fare bene con la Fiorentina. Ero molto legato al Torino, e resto ancora molto legato, ma non ho avuto nessuna esitazione a scegliere il team viola perché la società mi ha voluto fortemente”.

Mandragora, ceduto alla Fiorentina per circa 8 milioni di euro pagabili in tre esercizi, era effettivamente di proprietà della Juventus ma non ha avuto mai l’occasione di esprimersi con il team bianconero, visto che ha collezionato solo una presenza nella stagione 2016/17 con la ‘Vecchia Signora’.