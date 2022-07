Calciomercato Juventus, Cuadrado cambia maglia e resta in Serie A

Dopo aver raggiunto gli accordi con Pogba e Di Maria, la Juventus potrebbe utilizzare Cuadrado per arrivare ad un giocatore.

Dopo due quarti posti, la Juventus per la prossima stagione ha come primo obiettivo quello di ritornare ad essere competitiva per la vittoria dello Scudetto. I dirigenti bianconeri, infatti, si sono messi subito all’opera per regalare una squadra a Massimiliano Allegri che possa sia lottare per il titolo che superare gli ottavi di finale di Champions League ( cosa che non accade dal 2019).

Per avere più possibilità di tornare ad essere la regina del nostro campionato, la Juventus ha cambiato strategia di mercato. ‘La Vecchia Signora’, di fatto, non sta cercando più dei giovani calciatori, ma dei campioni già temprati. Gli ingaggi di Paul Pogba ed Angel Di Maria, che dovrebbero essere ufficializzati nei prossimi giorni, sono la dimostrazione di questa nuova politica adottata dal team bianconero.

La Juventus, però, è impegnata anche sul fronte delle uscite. Ed una di queste potrebbe essere rappresentata dall’addio di Cuadrado, il quale ha rifiutato il biennale da 3 milioni di euro propostogli dalla società. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe utilizzare il colombiano come una pedina di scambio per arrivare ad un proprio obiettivo di mercato.

Juventus, Cuadrado potrebbe sbloccare l’affare Zaniolo: i dettagli

Luca Momblano, giornalista ed esperto del mondo Juventus, infatti, ha avanzato su ‘Twitter’ un’ipotesi del possibile inserimento del cartellino di Cuadrado per convincere la Roma a cedere Nicolò Zaniolo. Il laterale, quindi, potrebbe rappresentare la possibile svolta per prendere il giocatore italiano. I bianconeri hanno in mente anche già il sostituto dell’ex Fiorentina, visto che hanno chiesto ufficialmente Molina all’Udinese.

Zaniolo è sicuramente uno degli obiettivi della Juventus. La permanenza del giocatore nella Roma non è certa, anche un’offerta soddisfacente, sia per l’attaccante che per la società capitolina, sarà valutata da entrambe le parti. Negli ultimi giorni è arrivato anche un altro assist per la ‘Vecchia Signora’, considerando che il calciatore ha rifiutato di recente l’offerta del PSG.