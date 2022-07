Napoli, Meret vuole garanzie e blocca tutto: la situazione

La situazione portieri in casa Napoli non è ancora definita: SerieANews.com ha fatto il punto su Meret e Contini

A due giorni dal ritiro di Dimaro, il Napoli non ha ancora risolto la situazione portieri. Ospina ha lasciato lo scorso 30 giugno, alla scadenza del contratto, e sono in corso le trattative per il rinnovo di Alex Meret. Le poche partite giocate da titolare fanno riflettere il portiere sul futuro, nonostante ci sia l’accordo su cifre e durata del nuovo contratto fino al 2027.

Poi c’è un altro portiere che ha, tra l’altro, tantissime richieste. Nikita Contini, terzo portiere del Napoli prima di una doppia esperienza in Serie B con le maglie di Crotone e Vicenza nell’ultima stagione. Soprattutto con i LaneRossi ha disputato una buona seconda parte di stagione, giocando con continuità. Solo che adesso Contini si trova in una sorta di limbo per le decisioni che sta prendendo il club azzurro.

Il Napoli non dà garanzie a Meret e blocca Contini

La redazione di SerieANews.com ha raccolto informazioni importanti su questa vicenda. Il Napoli non è più sicuro di prendere Salvatore Sirigu come secondo e sta ricercando dei portieri anche a livello internazionale, da prendere con la formula del prestito con diritto di riscatto. E nel frattempo, il Napoli ha bloccato le cessioni di Contini e Idasiak, che hanno tantissime proposte per andare a giocare. Soprattutto Contini, che ha proposte da squadre del calibro di Brescia, Ascoli, Palermo, Salernitana. Mentre Idasiak ha un’offerta dal Radomiak, Serie A polacca.

Un atteggiamento, quello del Napoli, che rischia di danneggiare la carriera di Contini, un giovane cresciuto nel vivaio azzurro. Ed è già accaduto in passato che il club di De Laurentiis non abbia a cuore il destino dei giocatori usciti dal settore giovanile. Non sarebbe quindi la prima volta che un giocatore perda delle occasioni importanti per la propria carriera per l’immobilismo del Napoli. Sarebbe inoltre opportuno scongiurare il rischio paventato dal club di De Laurentiis di assegnare all’ex Vicenza il ruolo di terzo portiere, che gli toglierebbe il campo per un’altra stagione dopo il 2020/21.