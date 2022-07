“Non lo cederemo”: Lazio spiazzata, sfuma il colpo per Sarri

Sfuma il colpo per Maurizio Sarri dopo l’annuncio del dirigente, la Lazio ora dovrà pensare a un piano B

Il calciomercato della Lazio è da seguire con attenzione, viste le tante trattative in corso che sta portando avanti Igli Tare. Sempre sotto l’occhio attento del presidente Lotito, che ha dato, e darà, tempo e modo a Maurizio Sarri di lavorare coi giocatori. Il problema nella scorsa stagione è stata la difesa e il portiere, reparti che saranno rinforzati in quest’estate. Vanno avanti le trattative per Casale e Romagnoli, mentre per la porta c’è Vicario.

Vicario era di proprietà del Cagliari, prima del riscatto dell’Empoli. Una stagione strepitosa, quella disputata dal portiere, che è valsa gli interessamenti concreti di squadre come Napoli, Fiorentina e Lazio. Ma quelli che hanno affondato il colpo sono stati i biancocelesti, anche se è appena arrivato un annuncio dall’Empoli che fa tremare Maurizio Sarri.

Lazio, l’Empoli toglie Vicario dal mercato

Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa a margine della presentazione di Paolo Zanetti: “Per Vicario abbiamo effettuato un investimento importante per riscattarlo, infatti ringrazio il presidente per questo. La nostra forza resta sempre prendere in considerazione offerte per questi ragazzi, ma Vicario è dell’Empoli e non lo cederemo”. Parole importanti che potrebbero essere, però, solo di circostanza.

Bisogna prendere atto delle dichiarazioni del direttore sportivo dell’Empoli. Nelle ultime ore è stato reso noto anche l’interesse della Lazio per Maximiano del Granada. Una cosa è certa: il club biancoceleste prenderà un portiere, bravo tra i pali e soprattutto con i piedi per avviare l’azione da dietro. E stando alle parole di Accardi, Vicario resterò in Toscana.