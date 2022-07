Milan, per il colpo a centrocampo è duello col PSG: la strategia di Maldini

Una delle priorità individuate dal Milan si intreccia con i piani del PSG di Campos: i rossoneri conservano la speranza di realizzare il colpo

Il nuovo corso del Milan per il momento manifesta in superficie una grossa calma. La società rossonera sta definendo le strategie da portare avanti nel corso dell’estate. L’obiettivo è quello di rinforzare la rosa in ogni reparto. Tuttavia, Paolo Maldini sta definendo una scaletta di priorità.

Ed in questo momento la priorità è rappresentata da un trequartista, con De Ketelaere favorito in questa posizione. L’ultimo desiderio di questa lista è invece il difensore centrale da ruotare con Tomori, Kalulu e Kjaer. In mezzo, nell’elenco delle priorità impostate dalla società rossonera, è previsto prima il centrocampista e poi l’esterno alto di destra.

Milan, speranza per Renato Sanches: il PSG deve prima risolvere l’overbooking

L’intenzione del Milan, come ha rivelato ‘La Gazzetta dello Sport’, è quella di aggiungere alla propria rosa un calciatore in grado di fare le due fasi di gioco. Un calciatore che sostituisca perfettamente Franck Kessié, passato al Barcellona a parametro zero.

Il nome che risponde all’esigenze rossonere è quello di Renato Sanches. Il portoghese lascerà il Lilla durante quest’estate dietro un’offerta di circa 15 milioni di euro. Sul giocatore continua ad esserci pure il PSG. I parigini però per dargli l’assalto devono prima liberarsi di un paio di elementi per poi presentare un’offerta importante al calciatore ex Bayern. Ecco allora che per il Milan si è riaccesa la speranza.

I piani milanisti si intrecciano dunque a quelli del PSG e del neo direttore sportivo Campos, che in questo momento deve viaggiare controcorrente considerata la mentalità offensiva della squadra di Galtier e l’alto numero di centrocampisti presenti in rosa: Gueye, Danilo, Paredes, Verratti, Ander Herrera, Wijnaldum, Vitinha e Draxler.