Calciomercato Milan, la cessione è ufficiale: resta in Serie A

Attraverso il proprio sito ufficiale il Milan ha annunciato che la cessione è avvenuta a titolo temporaneo con diritto di riscatto per il Lecce ma anche contropzione in favore dei rossoneri: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contropzione, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Colombo all’US Lecce”.

Per il giocatore si tratta della grande occasione, anche perché in rossonero difficilmente sarebbe riuscito ad accumulare più presenze in prima squadra. L’ultimo arrivato, ad esempio, rinforza proprio il reparto offensivo e lo farà da titolare. Oltre il riscatto di Messias, si tratta di Divock Origi, che all’arrivo ha dichiarato: “Maldini e Massara come dirigenti hanno costruito un percorso eccezionale, è stato decisivo parlare con loro. Per me è un grande onore, sono molto grato di poter far parte di questo gruppo”.