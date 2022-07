Calciomercato Milan, stavolta il colpo è ufficiale: contratto depositato

Il Milan piazza il terzo colpo di mercato dopo Adli e Origi: operazione ufficiale, contratto depositato in Lega. Pioli sorride.

Il Milan, dopo l’impasse delle scorse settimane dovuto al rinnovo del contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara, intende accelerare sul mercato. Fin qui, infatti, alla corte di Stefano Pioli sono arrivati soltanto Divock Origi e Yacine Adli il quale, nei primi allenamenti, ha già mostrato di avere una certa intesa con Olivier Giroud. Il club non vuole fermarsi qua e proprio nelle ultime ore è stato ufficializzato il terzo colpo.

Si tratta di Junior Messias, acquistato a titolo definito dal Crotone. Nelle casse dei calabresi, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, finiranno 4.5 milioni più bonus. Una cifra più bassa, quindi, rispetto a quella concordata dalle sue società nella scorsa estate (5.4). Il brasiliano ha firmato fino al 2025 e nelle prossime ore raggiungerà Milanello per aggregarsi al gruppo.

Buona la prima stagione disputata dall’ala destra, giunto a Milano il 31 agosto scorso : per lui 6 gol e 3 assist in 32 presenze complessive tra campionato e Champions League. Un bottino soddisfacente, che ha spinto la dirigenza a prendere la decisione di puntare ancora su di lui e confermarlo nell’organico 2022/2023.

Milan, ufficiale l’acquisto di Messias: Pioli sorride

Il contratto del numero 30 è stato depositato in Lega. Un colpo richiesto da Pioli il quale, ora, attende di ricevere quanto prima aggiornamenti positivi riguardanti Hakim Ziyech. Il marocchino, così come Romelu Lukaku, non ha legato con il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel (appena 1.316 minuti trascorsi in campo nell’ultima edizione della Premier League) e di recente ha chiesto ai Blues di poter andare via.

Quella rossonera rappresenta una meta più che gradita, con il Milan che sta pensando di mettere sul piatto subito 5 milioni per il prestito oneroso e poi 20 per il riscatto obbligatorio. I contatti tra le parti sono scattati ma la trattativa si preannuncia lunga e complicata. In salita pure la strada che porta a Charles De Ketelaere, dopo l’inserimento del Leeds pronto ad offrire al Bruges 35 milioni.