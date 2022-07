Calciomercato, l’ufficialità sblocca il futuro di Bernardeschi

Federico Bernardeschi era rimasto svincolato lo scorso 30 giugno dalla Juventus, il suo futuro si sbloccherà a breve

Sono tanti i giocatori rimasti senza squadra dopo il contratto scaduto. Il mercato è cambiato, i club non hanno la possibilità di riempire di soldi calciatori e procuratori come prima della pandemia. Ecco perché, per fare un esempio, gente del calibro di Belotti, Dybala e Bernardeschi non hanno ancora trovato una squadra. Quest’ultimo, nello specifico, viste le elevate richieste e la discontinuità degli ultimi anni, non ha trovato accordi con alcun club di Serie A.

Ed è qui che subentrano le piste estere, soprattutto quella che porta in Canada, al Toronto. Il presidente Manning ha già ufficializzato i colpi Lorenzo Insigne e Domenico Criscito e ha intenzione di portare in MLS anche Bernardeschi. Un affare che potrebbe far scoppiare di gioia tutto il popolo italiano presente in Canada e negli Stati Uniti d’America. E oggi è arrivata l’ufficialità che sblocca definitivamente la trattativa.

Addio Pozuelo, si sblocca Bernardeschi

L’Inter Miami, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto l’acquisto di Alejandro Pozuelo dal Toronto. Lo spagnolo era uno dei Designated Players, ovvero quelli designati a superare il tetto salariale della MLS. Ed era l’unico ostacolo che aveva il club canadese prima di tentare l’affondo decisivo per ingaggiare Bernardeschi. L’esterno offensivo arricchirà la colonia italiana in MLS.

Un gran bel colpo per Manning, che ha il desiderio di tornare grande come ai tempi di Giovinco e di vincere la CONCACAF Champions League. Con l’ex Juventus il sogno s’infranse solamente in finale. Stavolta i tre DP potrebbero essere tutti italiani, desiderosi di una bella esperienza in un campionato in cui saranno delle superstar. Tra l’altro, Pozuelo all’Inter Miami diventerà un compagno di squadra di Gonzalo Higuain.