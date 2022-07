“Incontro con l’agente”: PSG, sgarro alla Serie A. Portano via il gioiello

Il calciatore è pronto a fare le valigie e salutare nuovamente l’Italia: il PSG ha ormai battuto la concorrenza delle formazioni di Serie A

Le formazioni top di Serie A resteranno molto deluse. Il PSG nella prossima settimana potrebbe completare lo scippo al nostro campionato e anche a tutte quelle squadre che avevano messo gli occhi sull’attaccante che si sta facendo apprezzare per i suoi numeri.

Il calciatore della nazionale di Roberto Mancini è finito nel mirino della squadra parigina. La carriera di Gianluca Scamacca potrebbe continuare all’estero. Non sarà la prima volta che il romano abbandonerà l’Italia. Lo fece giovanissimo quando lasciò la Roma per passare al PSV. Campos, che in questo momento è impegnato a battere la concorrenza del Milan pure in merito ad un altro calciatore, può risolvere la questione rapidamente.

PSG, tra lunedì e martedì può chiudere per Scamacca: col Sassuolo possibile intesa a 45 milioni più bonus

La trattativa tra il Sassuolo e il PSG è ormai giunta ai dettagli. ‘La Gazzetta dello Sport’ spiega che questi ultimi saranno limati nella prossima settimana quando il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali e il nuovo uomo mercato dei francesi Luis Campos si vedranno insieme all’agente del ragazzo, Alessandro Lucci.

La proposta dei transalpini è di 40 milioni di euro più bonus mentre, per il momento, l’intenzione del Sassuolo rimane incassare i 50 milioni che sta chiedendo a tutti da ormai diversi mesi.

La trattativa pertanto potrebbe chiudersi per 45 milioni più bonus. Un rilancio del PSG di fatto potrebbe chiudere ogni discorso. L’incontro risolutivo potrebbe giungere tra lunedì e martedì della prossima settimana.

Gianluca Scamacca firmerà un contratto da 3 milioni di euro a salire, con ulteriori premi in ballo. L’attaccante italiano avrà la possibilità di giocare inoltre in Champions League, competizione nella quale non ha ancora mai giocato.