“Non partono per il ritiro”: due assenza a sorpresa, guai per Gasperini

Non comincia nel migliore dei modi il ritiro dell’Atalanta. Due assenze a sorpresa per l’allenatore Gasperini.

La prossima Serie A sta prendendo forma a partire dai ritiri della squadre. Stanno partendo, di fatto, le stagioni di quasi tutti i club della massima divisione italiana. Come noto, si riprendono i lavori a partire proprio dal ritiro precampionato, e quest’anno i tempi sono davvero stretti. Si, perchè il campionato comincerà nel weekend di Ferragosto, e proprio questa particolare situazione ha spinto a cominciare molto presto i lavori.

Anche l’Atalanta in questi giorni è partita. Il 4 luglio è cominciata ufficialmente la stagione della Dea: prima l’inizio dei test fisici e gli allenamenti al ‘Centro Bortolotti’ di Zingonia. Mentre oggi, venerdì 8 luglio, ha preso il via il ritiro della compagine nerazzurra, che terminerà sabato 16 invece. La squadra svolgerà questa particolare fase pre stagionale nel ritiro di Clusone.

Atalanta, guaio per Gasperini: due assenze a sorpresa per il ritiro

E cosi l’Atalanta sta di fatto già lavorando da qualche giorno. La prossima sarà una stagione importante, ancora con Gasperini in panchina ma anche con la consapevolezza di voler subito scalare posizioni in classifica. Sarà difficile, soprattutto per le quattro che hanno chiuso la scorsa stagione al vertice, non hanno alcuna intenzione di cedere il passo.

In queste ultime ore, però, è spuntata una brutta notizia per l’allenatore della Dea. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, ci sarebbero due assenze a sorpresa per questo ritiro. Juan Musso e Rafael Toloi, infatti, non sono partiti insieme al resto della squadra per il ritiro. Il tutto a causa di problemi fisici non meglio precisati, e dunque già due tegole per Gasperini. Quattro assenze in totale, viste anche quelle di Mario Pasalic (un estensione del permesso per via degli impegni nazionali) e Matteo Ruggeri (pronto per un’altra avventura in prestito).