Calciomercato Fiorentina, lo lasciano a casa: niente ritiro

La Fiorentina non ha convocato uno dei calciatori sotto contratto per il ritiro di Moena: per il giocatore già rifiutate due offerte

Non solo l’attaccante per la Fiorentina. I viola cercheranno pure altre pedine per rinforzare la squadra di Vincenzo Italiano. I viola vogliono confermarsi dopo una buona stagione, coincisa con l’arrivo in panchina dell’ex tecnico di Spezia e Trapani. La squadra intanto è già pronta per partire in ritiro.





I viola saranno a Moena dal 10 al 24 luglio. A pochi giorni dal trasferimento in Trentino Alto Adige però è arrivata una notizia che ha spiazzato tutti. Uno dei calciatori sotto contratto non è stato infatti convocato. Si troverà una soluzione per lui. Alla porta si sono già presentati alcuni club disposti ad acquistarlo.

Fiorentina, Dragowski non convocato per il ritiro di Moena: Espanyol sul portiere polacco

La Fiorentina, come svelato da ‘Tuttomercatoweb’, non ha convocato Barlomiej Dragowski per il ritiro di Moena. Il portiere polacco non rientra più nei piani della società viola. Il calciatore, in scadenza a giugno prossimo, ha giocato poco nella stagione ormai in chiusura. Il club del presidente Rocco Commisso è ormai da settimane al lavoro per trovare una sistemazione al giocatore.



Per lui si sta muovendo concretamente l’Espanyol, che ha già effettuato un paio di offerte per il portiere. Entrambe però sono state rispedite al mittente. Dragowski ha già un accordo con i catalani per un contratto quinquennale ma la Fiorentina continua a chiedere 8 milioni di euro per lui.



Al calciatore è interessato pure il Torino, altro club che potrebbe bussare alla porta di Daniele Pradè. Proprio tra i granata, i viola potrebbero scegliere il prossimo estremo difensore. Interessa, infatti, Vanja Milinkovic-Savic. I gigliati sono interessati pure a Pierluigi Gollini, portiere che tornerà all’Atalanta dopo il passaggio in prestito con poca fortuna al Tottenham.