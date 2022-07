Anche la Cremonese imita il Monza: ufficiale l’ex pupillo di Sarri

Colpo della Cremonese che inizia a mettere i primi tasselli della nuova rosa in vista del ritorno nel massimo campionato.

Tra le tre squadre che sono state promosse dalla Serie B alla Serie A di certo il Monza è al momento quella più attiva. Il club di Silvio Berlusconi, il cui calciomercato è nelle mani del fido Galliani, ha già messo a segno diversi colpi.

Il club biancorosso, alla sua prima stagione in massima serie, ha messo a segno colpi di assoluto livello tra cui il portiere Cragno, i difensori Pessina e Ranocchia, il centrocampista Sensi. La sensazione è che Galliani abbia in serbo altri colpi.

Per non restare indietro e perdete terreno nella lotta salvezza anche le altre due neopromosse dovranno nelle prossime settimane rinforzarsi e allestire una rosa competitiva a funzionale all’obiettivo di non retrocedere dopo solo un anno di permanenza. La Cremonese si è già portata avanti, mettendo a segno un importante colpo che garantisce esperienza al reparto difensivo: Vlad Chiriches.

Cremonese, in arrivo l’ex Napoli Vlad Chiriches

La società grigiorossa ha infatti comunicato, attraverso i propri canali ufficiali, l’ingaggio a titolo definitivo del difensore rumeno classe ’89. Chiriches è stato acquistato dal Sassuolo, club con il quale ha giocato le ultime tre stagioni collezionando 62 presenze.

Nella carriera ormai decennale di Chiriches anche esperienze in patria con il Curtea, il Pandurii e lo Steaua Bucarest, prima del picco in carriera raggiunto prima al Tottenham e poi al Napoli. Qui, agli ordini di Maurizio Sarri, Chiriches si è mostrato come un rincalzo di grande affidabilità tanto che, nonostante la concorrenza di Albiol e Koulibaly è stato tenuto molto in considerazione dal tecnico toscano. Esperienza che poi ha sfruttato durante il triennio a Sassuolo e che ora potrà mettere in pratica per contribuire alla salvezza della Cremonese.