Monza, Berlusconi ne ha ancora : super colpo in attacco, offerta pesante

L’ambizioso Monza di Berlusconi vuole chiarire ulteriormente le proprie velleità sottraendo un obiettivo ad una formazione top di Serie A

Il calciomercato di Serie A è agitato dalla presenza del Monza di Berlusconi. La squadra biancorossa vuole candidarsi ad un campionato senza affanni e per farlo sta operando molto velocemente per costruire un organico di qualità.

Fino a questo momento, i brianzoli hanno prelevato Alessio Cragno, Andrea Ranocchia, Andrea Carboni, Pedro Pereira, Samuele Birindelli, Mattia Pessina, Stefano Sensi, Andrea Colpani e diversi altri elementi con cui vogliono affrontare le asperità della massima serie. La maggior parte di essi giovani molto interessanti da valorizzare. Ora l’amministratore delegato Adriano Galliani e il direttore sportivo Filippo Antonelli sono sulle tracce di un altro elemento. Questa volta per l’attacco. Il calciatore vacilla.

Calciomercato Monza, all-in su Pinamonti: l’attaccante riflette, l’Atalanta è impreparata per controbattere

Il Monza conferma di non avere nessuna intenzione di fermarsi. La formazione brianzola è scatenata. L’offerta presentata per Andrea Pinamonti è di quelle “super”, come rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà in un tweet.

L’attaccante di Cles a questo punto starebbe valutando seriamente la proposta che gli è stata recapitata dall’ambiziosa società lombarda. Il calciatore è tornato all’Inter dopo il prestito all’Empoli ma farà nuovamente le valigie.

Su di lui c’è anche l’Atalanta, che però – spiega il giornalista esperto di calciomercato – prima di affondare su Pinamonti vorrebbe prima cedere uno tra Zapata e Muriel. Per questo motivo, dunque, il Monza potrebbe approfittarne portando a termine un’altra operazione importante in questa sessione di mercato.

Nella passata stagione, Pinamonti ha cominciato a lasciare tracce importanti delle sue qualità firmando 13 reti con la squadra toscana e adesso vuole riconfermarsi e migliorare il suo score per conquistare pure la maglia della Nazionale maggiore.