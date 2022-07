Inter, l’agente a sorpresa in sede: due nomi sul tavolo

Visita a sorpresa dell’agente nella sede dell’Inter. Due calciatori svincolati potrebbero essere stati proposti ai nerazzurri.

Il mercato dell’Inter è iniziato in maniera scoppiettante. I nerazzurri sono riusciti a riportare a San Siro Romelu Lukaku dopo solo un anno dall’addio, riprendendolo dal Chelsea con la formula del prestito oneroso. Accanto a questa operazione principale Marotta è riuscito a chiudere anche per Asllani e Bellanova.

Soddisfazioni in arrivo anche dal mercato dei parametro zero, con l’arrivo dell’ex Roma Henrikh Mkhitaryan che fa il paio con l’altro svincolato Andre Onana dall’Ajax. E proprio dal mercato dei parametro zero potrebbero arrivare altri colpi in casa nerazzurra.

Si perché Marotta, in attesa di operare qualche cessione per aggiustare il bilancio, guarda con interesse al mercato degli svincolati. Il sogno Dybala, per quanto momentaneamente in secondo piano, non è forse del tutto sfumato. Occhio però anche ad altri due profili: Ousmane Dembele e Dan-Axel Zagadou.

Inter, oggi in sede l’agente di Dembele e Zagadou

Quest’oggi nella sede dell’Inter c’è stata la visita di un ex nerazzurro, il marocchino Houssine Kharja. Assieme a lui, come riporta FCInterNews, l’agente Moussa Sissoko. Tra gli assistiti di quest’ultimo ci sono proprio Ousmane Dembele e Dan-Axel Zagadou. Rispettivamente attaccante e difensore, i due sono nella scuderia di Sissoko, il quale logicamente sta cercando acquirenti per i suoi giocatori.

Entrambi sono al momento svincolati. Dembele, dopo che nel 2017 fu protagonista di un trasferimento che fece parecchio discutere, ha lasciato il Barcellona tra qualche polemica di troppo. Zagadou invece si è svincolato dal Borussia Dortmund. Entrambi potrebbero quindi essere stati l’oggetto della visita di Sissoko in quel di Milano. Certamente si tratta di due profili validissimi che, a parametro zero, rappresentano una vera e propria occasione per un dirigente come Marotta.