Inter-Bremer, ora si può: la contropartita sblocca l’affare

L’Inter insegue Bremer, che vuole il nerazzurro, e potrebbe aver trovato la chiave giusta per sbloccare la trattativa con il Torino.

A poco più di un mese dal calcio d’inizio della Serie A 2022/2023 la parola d’ordine per l’Inter è una sola: tornare a vincere. Il club nerazzurro è infatti rimasto scottato dal mancato bis scudettato la scorsa stagione e ha tutta intenzione di tornare sul trono. Lo dimostra del resto una campagna acquisti che fino a oggi è stata già ricca di colpi.

Il club nerazzurro ha prelevato Onana dall’Ajax, i giovani e interessanti Bellanova e Asllani, che rappresenteranno valide alternative nello scacchiere di Simone Inzaghi, e l’esperto quanto talentuoso Mkhitaryan. Mosse a cui si è aggiunto il ritorno di “Big Rom” Romelu Lukaku, infelice al Chelsea e pronto a rinascere con il club che non ha mai dimenticato.

Servono però altri rinforzi, e le risorse cominciano a scarseggiare. In uscita Marotta ha piazzato finora soltanto colpi minori – l’ultimo Radu, in prestito alla Cremonese – e probabilmente dovrà sacrificare un pezzo da novanta come Skriniar. Lo slovacco è nel mirino del PSG, pronto a offrire una cifra compresa tra i 70 e gli 80 milioni. Al massimo la metà verrebbe poi investita nel suo erede, individuato da tempo in Gleison Bremer.

L’Inter spinge su Bremer e offre Casadei

Il Torino però non si accontenta di 30 milioni per cedere il miglior difensore dell’ultimo campionato. Ne chiede 40, una cifra che l’Inter ritiene eccessiva. E che secondo Sky Sport potrebbe provare ad abbassare inserendo nell’affare con i granata il giovane centrocampista Cesare Casadei.

Potrebbe essere il 19enne talento della Primavera nerazzurra la chiave di volta per portare Bremer a Milano sponda Inter. Il club però non vorrebbe perdere completamente il controllo su un giovane talento – il ricordo di Zaniolo è ancora fresco – e avrebbe quindi proposto il prestito oppure la formula del riscatto e controriscatto.

Se dovesse andare in porto l’operazione, l’Inter otterrebbe il sostituto di Skriniar a un prezzo ragionevole e non perderebbe il controllo di Casadei. Il quale al Torino potrebbe emergere e poi, anche in caso di controriscatto, garantirebbe ai granata una notevole plusvalenza. Vedremo cosa succederà, fermo restando la volontà di Bremer di indossare il nerazzurro che non potrà essere ignorata.