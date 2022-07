Calciomercato Inter, l’addio è deciso: affare da 80 milioni

Inter, l’addio eccellente è oramai deciso. Il presidente Zhang chiede circa 80 milioni di euro per far partire il suo gioiello.

L’Inter di Steven Zhang è al lavoro per costruire la squadra per la prossima stagione. Dopo aver messo a segno quattro colpi (Lukaku, Bellanova, Mkhitaryan e Asllani, ndr), è tempo di far cassa e provare a guadagnare il più possibile. Il club nerazzurro ha ancora una lunga lista dei desideri, ma prima di acquistare nuovamente è il caso di rimpinguare le casse societarie.

Un bel tesoretto potrebbe arrivare dal cartellino di Milan Skriniar, corteggiatissimo dal Paris Saint-Germain che nelle ultime settimane si è fiondato con prepotenza sul difensore dell’Inter. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono al lavoro e non hanno intenzione di fare sconti al ricco club di Ligue 1 del presidente Nasser Al-Khelaifi.

Calciomercato Inter, Zhang chiede circa 80 milioni per cedere Skriniar

La trattativa tra i nerazzurri ed i transalpini procede senza sosta. Secondo l’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’, il club lombardo è al lavoro per chiudere l’affare attorno agli 80 milioni di euro. Zhang non ha intenzione di scendere ulteriormente. La strategia è non allontanarsi dalla cifra richiesta inizialmente e provare, anzi, a raggiungerla attraverso una serie di bonus.

Tutto, però, dipenderà dal rendimento del calciatore slovacco e dall’eventuale raggiungimento degli obiettivi stagionali del club francese. Le parti sono al lavoro per definire la strategia di uscita. Solo a quel punto, denaro alla mano, Marotta si fionderà su Glesion Bremer del Torino, corteggiatissimo dai milanese da diversi mesi. Per ‘rubare’ ad Urbano Cairo il suo gioiello più prezioso sarà necessario definire il prestito oneroso a cifre importanti con obbligo di riscatto alla fine della prossima stagione. Questo, con ogni probabilità, sarà l’unico modo per scippare al Toro il cartellino del difensore rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A.